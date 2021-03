Bruxelas quer certificado covid em vigor até junho

JN/Agências Hoje às 12:20, atualizado às 12:44 Facebook

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira a criação de um livre-trânsito digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, visando retomar a livre circulação, um documento bilingue e com código QR que quer em vigor até junho.

Aprovada na reunião de hoje do colégio de comissários, esta proposta legislativa visa uma abordagem comum ao nível da União Europeia (UE) relativa à "emissão, verificação e aceitação de certificados para facilitar a livre circulação", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

Segundo Bruxelas, assegurado está o "estrito respeito pela não discriminação e pelos direitos fundamentais dos cidadãos".

Funcionando de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, este livre-trânsito estará disponível em formato digital e/ou papel, terá um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e será disponibilizado gratuitamente e na língua nacional do cidadão e em inglês, de acordo com a proposta da Comissão Europeia.

Tanto na versão digital (que poderá ser armazenada num dispositivo móvel como telemóvel) como em papel, haverá este código QR com informação essencial, bem como um selo digital para garantir a autenticidade do certificado.

O executivo comunitário quer, ainda, que este livre-trânsito respeite totalmente as regras de privacidade dos dados dos cidadãos e seja válido em todos os países da UE.

Caberá às autoridades nacionais dos Estados-membros emitir estes livres-trânsitos, sugerindo Bruxelas que isso seja feito por exemplo por entidades de saúde, hospitais ou por laboratórios.

"Será definido um enquadramento técnico ao nível da UE, a ser posto em prática até meados de junho, para garantir a segurança, a interoperabilidade, bem como o pleno cumprimento da proteção de dados pessoais", diz ainda a instituição na proposta hoje divulgada.

A Comissão Europeia adianta que este sistema "permitirá também a possibilidade de estender a certificados compatíveis emitidos em países terceiros".

Em causa está uma recomendação do executivo comunitário para um documento digital e uniforme na UE que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença, facilitando assim as viagens no espaço comunitário, numa altura em que muitos países ainda impõem ou mantêm restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a covid-19.

A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

Outros países também dependentes do turismo, como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram preferir outras alternativas.

Coube à Comissão Europeia preparar o trabalho jurídico para fundamentar este livre-trânsito digital.

Caso tenha luz verde dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia.

Outra proposta: "selo sanitário" para os estabelecimentos turísticos

Tendo como elemento-chave a proposta legislativa do certificado covid, a comunicação do executivo comunitário contempla também um quadro europeu para medidas de resposta à covid-19, estabelecido pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC), que também publicará orientações sobre autotestes e estratégias de rastreio.

Bruxelas preconiza uma estratégia comum da UE em termos terapêuticos, com um investimento nos tratamentos, a continuação da aposta num mecanismo de partilha das vacinas, para ajudar países parceiros a vencer também a pandemia, e, por fim, propõe um "selo sanitário" voluntário para os estabelecimentos turísticos e do setor cultural, disponível já para o verão.

De acordo com a Comissão Europeia, ao levantar gradualmente as restrições quando a situação epidemiológica o permitir - o que ainda não é o caso -, é necessário ter em conta "as lições de 2020" e evitar os ciclos sucessivos de abertura e encerramento, com custos óbvios.

"O caminho comum em frente exige uma abordagem segura e sustentável, para o benefício de todos os europeus. A comunicação de hoje inclui um pacote equilibrado de medidas novas e já existentes. Esperamos o apoio dos Estados-membros no próximo Conselho Europeu", comentou o vice-presidente Margaritis Schinas, referindo-se à cimeira que se celebra já na próxima semana, em 25 e 26 de março.

Por seu lado, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, manifestou-se convicta de que esta abordagem comum da Comissão permitirá "reabrir a UE de uma forma segura, sustentável e previsível".

"A situação do vírus na Europa é ainda muito desafiante e a confiança nas decisões tomadas é crucial. Apenas através de uma abordagem conjunta poderemos regressar de forma segura à plena livre circulação na UE, com base em medidas transparentes e total confiança mútua", comentou.