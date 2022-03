Bruxelas quer produtos mais duráveis e ecológicos, incluindo têxteis

JN/Agências Hoje às 12:46 Facebook

A Comissão Europeia apresentou hoje, em Bruxelas, um conjunto de propostas no âmbito do Pacto Ecológico europeu que visam, por exemplo, fazer com que a durabilidade dos produtos, incluindo têxteis, se torne uma norma na União Europeia (UE).

O executivo comunitário quer "tornar quase todos os bens físicos no mercado da UE mais amigos do ambiente, circulares e eficientes em termos energéticos durante todo o seu ciclo de vida, desde a fase de conceção até à utilização diária, à reorientação e ao fim de vida", segundo um comunicado.

Todos os produtos regulados terão passaportes digitais que facilitarão a reparação ou reciclagem dos mesmos, bem como "o rastreamento de substâncias preocupantes ao longo da cadeia de abastecimento".

No que respeita aos têxteis, Bruxelas apresenta propostas específicas para que estes se tornem mais duráveis, reparáveis, reutilizáveis e recicláveis.

Até 2030, os produtos têxteis colocados no mercado da UE deverão ser de longa duração e recicláveis e, tanto quanto possível, feitos de fibras recicladas, livres de substâncias perigosas e cuja produção respeite os direitos sociais e o ambiente.