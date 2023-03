Bruxelas suspende nova tranche do PRR italiano

JN Hoje às 17:15 Facebook

A Comissão Europeia congelou a entrega de 119 mil milhões de euros, que fazem parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a Itália, devido a um incumprimento de três medidas internas firmadas na altura em que Mario Draghi era primeiro-ministro.

O Governo liderado por Giorgia Meloni comunicou, esta terça-feira, que foram alcançados "avanços" no diálogo com Bruxelas sobre o cumprimento dos objetivos, mas salientou o alargamento do prazo de um mês para concluir a verificação das medidas que poderão dar acesso à nova tranche da "bazuca", uma vez que o Executivo já tinha feito o pedido de desembolso do pagamento em dezembro do ano passado.

Caso as metas não sejam alcançadas, Roma poderá perder o acesso a parte do dinheiro vinculado às medidas em questão. Itália é o Estado que beneficia mais com o programa NextGenerationEU, já que este envelope representa 10,19%do PIB.