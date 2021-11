Bulgária bate recorde diário de mortes por covid-19 desde o início da pandemia

JN Hoje às 16:30 Facebook

Bulgária registou o maior número de mortes diárias de covid-19 desde o início da pandemia.

Na passada terça-feira, a Bulgária registou 5282 novas infeções, menos do que no pico no final do mês de outubro, e 334 mortes em apenas 24 horas.

A Bulgária é o país com a menor taxa de vacinação da Europa, com apenas 30% dos adultos totalmente vacinados. Desde 21 de outubro, introduziu um passe de vacinação obrigatória para a maioria dos espaços fechados.

Muitos búlgaros continuam céticos quanto à vacinação devido à desconfiança difundida pelas instituições do governo, desinformação e a mensagens contraditórias de políticos e especialistas.