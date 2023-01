Bulgária pondera cortar projetos com Macedónia do Norte após "crimes de ódio"

JN/Agências Ontem às 22:17 Facebook

A Bulgária está a ponderar suspender projetos conjuntos com a Macedónia do Norte devido a agressões contra um cidadão macedónio que se identifica como búlgaro, adiantou, esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikolay Milkov.

As relações entre os países vizinhos dos Balcãs deterioraram-se gravemente após o ataque, na semana passada, contra um funcionário de um centro cultural búlgaro em Ohrid, na Macedónia do Norte.

O governo búlgaro decidiu chamar de volta o seu embaixador na Macedónia do Norte, para consultas.

Já as autoridades da Macedónia do Norte asseguraram que as minorias étnicas não enfrentam discriminação naquele país e referiram que não justificava a retirada do seu embaixador pela Bulgária.

"A nação inteira não pode ser culpada pelas ações de alguns indivíduos", destacou o primeiro-ministro Dimitar Kovachevski.

O chefe da diplomacia búlgara garantiu que o seu país não abrirá mão da proteção dos direitos da sua comunidade na Macedónia do Norte e alertou os seus parceiros da União Europeia (UE) sobre o caso.

"As coisas não podem continuar como estavam, esta não é uma abordagem produtiva. Deve ser claramente entendido que as coisas mudaram. Vamos rever vários componentes e elementos da nossa cooperação bilateral com este país vizinho", vincou Milkov, em declarações à televisão nacional BNT, sem especificar, no entanto, quais projetos conjuntos podem ser suspensos.

O ministro búlgaro acrescentou que Sofia não impedirá a integração do seu vizinho na UE porque a Macedónia do Norte nunca iniciou negociações formalmente.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros búlgaro tinha anunciado a retirada do seu embaixador para consultas e alertado para um número crescente de crimes de ódio contra os seus cidadãos.

"O objetivo das consultas é discutir possíveis medidas para evitar uma tendência perigosa de pressão crescente sobre os cidadãos da Macedónia do Norte com identidade búlgara, bem como perspetivas de maior desenvolvimento das relações bilaterais", destacou o governo búlgaro.

Este recente incidente ocorre apenas algumas semanas depois da Bulgária ter solicitado que o julgamento de crimes de ódio contra búlgaros étnicos na Macedónia do Norte faça parte das negociações de adesão à UE.

O pedido de Sofia seguiu-se a ataques contra dois centros culturais búlgaros no norte da Macedónia, incluindo o de Ohrid.

Depois de bloquear durante dois anos o início oficial das negociações sobre a adesão de Skopje à UE, Sofia suspendeu o seu veto em junho de 2022 com a condição de que a Macedónia do Norte garanta os direitos dos búlgaros no país, através de mudanças constitucionais, e se comprometa a manter boas relações com a Bulgária.

A UE tem vindo a desenvolver uma política de apoio à integração progressiva dos países dos Balcãs Ocidentais.

Em 2013, a Croácia tornou-se o primeiro país dos Balcãs Ocidentais a aderir à UE, sendo que o Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do Norte, a Albânia e a Bósnia-Herzegovina são oficialmente países candidatos.