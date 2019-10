Buscas e interrogatório para deslindar caso de camião com 39 cadáveres

JN Hoje às 10:34 Facebook

As autoridades inglesas estão a interrogar Mo Robinson, de 25 anos, o condutor do camião onde foram encontrados 39 corpos, para tentar perceber como foi possível a tragédia.

Mo Robinson, da cidade de Portadown (Irlanda do Norte), continua a ser o único detido por suspeita de homicídio das 39 pessoas encontradas mortas dentro de um contentor de camião, numa zona industrial de Essex, no Reino Unido. Entretanto foram feitas buscas em duas casas na Irlanda do Norte por se suspeitar do envolvimento de grupos de crime organizado no caso.

A polícia acredita que o trator (parte da frente do camião) veio da Irlanda do Norte, enquanto o contentor terá sido adicionado ao veículo apenas na cidade de Purfleet, já em Essex. Porém, o veículo terá começado a circular na Bélgica antes de parar no Reino Unido. As autoridades belgas estão também a colaborar na investigação.

Segundo a BBC, o porta-voz do Ministério Público da Bélgica esclareceu que as autoridades não conseguem (para já) precisar quanto o tempo o camião esteve no país. "Pode ter estado horas ou dias", explicou Eric Van Duyse.

As primeiras informações da manhã de quarta-feira indicavam que o camião teria partido da Bulgária. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros búlgaro confirmou que a viatura estava registada no país no nome de um cidadão irlandês.

Durante a tarde desta quarta-feira, o veículo foi retirado do parque industrial para que os corpos pudesse ser identificados e retirados com "dignidade", explicou Pippa Mills da polícia de Essex aos jornalistas. Os 39 corpos pertenciam a 38 adultos e um adolescente.

Um responsável pela Road Haulage Association, empresa privada de transporte rodoviário no Reino Unido, esclareceu que as temperaturas mínimas nestes contentores pode ir até aos 25 graus negativos. Os corpos, que se suspeita que pertençam a migrantes ilegais, estavam todos amontoados quando foram encontrados pelos socorristas.

A investigação continua a decorrer. Até ao momento, as autoridades não conseguiram confirmar a identidade e a nacionalidade das vítimas.