Cabeça e olhos de cordeiro: o presente "macabro" de um autarca espanhol

Uma vereadora de um município de Valência, em Espanha, recebeu um presente "macabro" numa troca de presentes entre membros do governo local. O seu amigo secreto foi um colega socialista, que lhe ofereceu uma cabeça e olhos de cordeiro, junto de legumes apodrecidos.

Uma troca de presentes entre os membros do executivo de Vinaròs, na tarde de 21 de dezembro, originou tensão, muitas críticas e o pedido de demissão de um vereador.

Anna Fibla, do partido "Tots Som Vinaròs", recebeu como presente uma caixa com uma cabeça de cordeiro, até 15 olhos de cordeiro e verduras podres. O "macabro" presente foi oferecido pelo amigo secreto: o vereador José Chaler do PSPV, partido que lidera o executivo local em coligação com o PSOE.

A vereadora da Agricultura e Pesca ficou incrédula e, na quinta-feira, em conferência de imprensa, pediu ao líder do executivo local, o socialista Guillem Alsina, que demitisse o vereador responsável pelo Urbanismo. "Não podemos continuar assim, é uma conduta intolerável", defendeu Anna Fibla.

Perante a onda de críticas pelo seu ato e a crise interna no executivo de Vinaròs, José Chaler veio a público pedir desculpa e garantir que o "presente" não foi combinado com o seu partido.

"Foi uma brincadeira, reconheço que não foi correto e por isso peço desculpa publicamente", escreveu José Chaler num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Além do pedido público de desculpas a Anna Filba e ao seu partido, o vereador adianta que, na quarta-feira, contactou a colega para se desculpar pessoalmente e que depois lhe enviou uma mensagem de texto, em ambos os casos não teve resposta.