Cabo Verde lança obra para reabilitar antigo Campo de Concentração do Tarrafal

Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, vai receber obras de reabilitação de quase 320 mil euros, segundo o concurso público lançado esta semana, precisamente 83 anos depois da sua abertura.

Segundo o edital da Infraestruturas de Cabo Verde, consultado esta quinta-feira pela Lusa, a obra visa a "reabilitação integral" do antigo campo de concentração, empreitada inserida no Plano Nacional de Reabilitação de Edifícios Históricos e Religiosos, traçado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

O concurso, que envolve ainda o Instituto do Património Cultural (IPC) cabo-verdiano, é lançado quando passam 83 anos (29 de outubro de 1936) da chegada de 152 presos políticos ao Tarrafal.

O concurso público para a obra decorre até 5 de dezembro, devendo a intervenção não exceder os oito meses e o preço base de até 35 milhões de escudos (quase 320 mil euros).

Situado na localidade de Chão Bom, o antigo Campo de Concentração do Tarrafal foi construído no ano de 1936 e recebeu os primeiros presos em 29 de outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956.

O espaço foi classificado Património Cultural Nacional através da Resolução nº 33/2006, de 14 de agosto e desde 2004 que integra a lista indicativa de Cabo Verde a património da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Ao todo, foram presas neste "campo da morte lenta" mais de 500 pessoas: 340 antifascistas e 230 anticolonialistas.

Em 2018, o Museu da Resistência (ex-Campo de Concentração do Tarrafal) foi o museu cabo-verdiano mais visitado, com 9000 visitantes.