"Caça às bruxas" não abala posição política de Donald Trump

Ex-presidente foi acusado de quatro crimes pela comissão de inquérito do Congresso, mas republicanos defendem que conclusões são "golpe" para abalar recandidatura à Casa Branca.

"Golpe político", acusações falsas" ou "caça às bruxas" foram algumas das expressões usadas pelos republicanos para criticar as conclusões apresentadas na segunda-feira pela comissão de inquérito do Congresso norte-americano, que acusa Donald Trump de quatro crimes, entre eles o incitamento à insurreição, por, alegadamente, ter incitado o ataque ao Capitólio. Uma decisão judicial sobre o magnata está agora nas mãos do Departamento de Justiça, no entanto, o ex-presidente dos EUA garante as imputações se tratam de uma encenação para o impedir de voltar a recandidatar-se. "Sabem que vou ganhar", escreveu na rede Truth Social.

Numa altura em que promotores federais estão a investigar não só os esforços de Donald Trump para frustrar os resultados do escrutínio de 2020, mas também o uso indevido de documentos confidenciais que o ex-presidente terá roubado quando deixou a Casa Branca, tudo indicava que o republicano ficasse numa posição de maior fragilidade política, porém, a habitual base de apoio que o acompanha mantém-se ativa na defesa do conservador e dá-lhe fôlego para 2024.