F-18 da Força Aérea espanhola despenha-se em Saragoça

JN Hoje às 16:09, atualizado às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um caça F-18 da Força Aérea espanhola despenhou-se, este sábado, durante um voo de exibição na Base Aérea de Saragoça, avança o "El País". O piloto conseguiu ejetar-se antes do acidente, tendo sofrido ferimentos nas pernas.

De acordo com a Força Aérea, o piloto, que foi transportado para o hospital, não corre perigo de vida.

A Guarda Civil confirmou que o caça sofreu "um problema" e caiu, já depois de o piloto ter conseguido ativar a manobra de ejeção do cockpit. O acidente ocorreu pelas 12.10 horas, no interior da base aérea, sem causar outros feridos.

PUB