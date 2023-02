Caça russo cai a 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia

JN Hoje às 09:16 Facebook

Um caça russo SU-25 caiu, esta quinta-feira, na região russa de Belgorod, cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Causa do incidente ainda não é conhecida.

De acordo com a agência de notícias estatal RIA, que cita serviços de emergência, o piloto sobreviveu depois de se ejetar do avião.

⚡️⚡️⚡️A Russian Su-25 military attack aircraft crashed in the Belgorod region of the Russian Federation pic.twitter.com/BIqFRInRVm - Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 23, 2023

Numa publicação no Telegram, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que os serviços de emergência e os investigadores estavam no local perto da cidade de Valyuki.

A região de Belgorod, que faz fronteira com a região ucraniana de Kharkiv, tem sido repetidamente atacada desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, há um ano.