Caça russo disparou míssil perto de avião britânico devido a "erro técnico"

Um avião russo disparou um míssil perto de uma aeronave britânica, que estava em missão de patrulha em espaço aéreo internacional, no Mar Negro, perto da Ucrânia, a 29 de setembro, revelou o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace.

O responsável britânico revelou dados sobre o acontecimento "potencialmente perigoso" na sessão desta quinta-feira, no Parlamento. A 29 de setembro, "um RC-135 Rivet Joint desarmado, um avião de estilo civil em patrulha de rotina sobre o Mar Negro, interagiu com dois aviões de combate russos armados SU-27. Não é invulgar que os aviões sejam acompanhados e este dia não foi diferente", explicou.

Durante essa interação, porém, verificou-se que um dos aviões SU-27 lançou um míssil nas imediações da RAF Rivet Joint. O tempo total da interação entre a aeronave russa e o River Joint foi de aproximadamente 90 minutos.

As missões de patrulha foram suspensas naquele momento e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, foi interpelado para explicações. A versão oficial russa é de que se terá tratado de um "erro técnico".

"Não consideramos isto uma escalada deliberada por parte dos russos. A nossa análise é consistente com um mau funcionamento", disse revelou ainda Ben Wallace. As patrulhas foram retomadas, mas agora as aeronaves britânicas são escoltadas por aviões caça.