Caça russo intercetou avião alemão sobre o Báltico

O exército russo anunciou ter enviado um caça para intercetar um avião da marinha alemã que se aproximava da fronteira sobre o mar Báltico, sem causar qualquer incidente.

"A 12 abril de 2023, os serviços de controlo do espaço aéreo russo sobre o mar Báltico detetaram um alvo aéreo a aproximar-se da fronteira da Rússia", indicou o Ministério da Defesa na plataforma digital Telegram.

Um caça Su-27 descolou e identificou a aeronave como sendo "um avião de patrulha básico P-3C Orion da marinha alemã", segundo a mesma fonte.

Perante a aproximação do aparelho russo, "o avião militar estrangeiro afastou-se da fronteira da Rússia e o caça russo regressou em total segurança ao seu aeródromo de origem", acrescentou o ministério, precisando que a aeronave alemã não violou a fronteira.

Os incidentes envolvendo aviões russos e aparelhos de países da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) multiplicaram-se nos últimos anos, mesmo antes do início da guerra na Ucrânia, que a Rússia invadiu a 24 de fevereiro do ano passado.

Ocorrem frequentemente sobre o mar Báltico, mas também no mar Negro e noutros locais.

Em março, a aviação russa intercetou um drone (aeronave não-tripulada) norte-americano Reaper MQ-9 no mar Negro, que se despenhou na água - um incidente que causou uma breve escalada de tensão entre Washington e Moscovo.