Cachorro "congelado" com 18 mil anos surpreende investigadores na Sibéria

Um corpo de um cachorro com 18 mil anos foi encontrado congelado no leste da Sibéria por cientistas russos. Algumas feições do animal estão completamente preservadas como os dentes e o nariz. Falta apenas descobrir se o cachorro é um cão ou um lobo.

O animal teria cerca de dois anos de idade quando morreu. Os cientistas acreditam que este pode ser um exemplar da evolução das espécies do lobos e dos cães. Embora queiram provar afinal a qual "família" o cachorro pertence, os testes de ADN ainda não permitiram uma conclusão definitiva.

"Temos muitos dados, e com essa informação, vamos esperar saber se é um ou outro [cão ou lobo]", explicou o investigador Dave Stanton à BBC, do Centro de Paleogenética na Suécia, que agora lidera a investigação científica deste caso.

O grupo conseguiu, porém, confirmar que o animal era do sexo masculino. Deram-lhe o nome de "Dogor", que significa "amigo" na língua oficial de Yakutsk, cidade da Sibéria onde foi encontrado o cachorro.

O corpo conseguiu ficar preservado até aos nossos dias através do "permafrost", um tipo de solo encontrado no Ártico, constituído por rochas, gelo e terra.

Além de conclusões mais claras sobre as duas espécies animais, os investigadores esperam saber quando ocorreu o período de domesticação dos lobos. Acredita-se que os cães, como hoje os conhecemos, derivam dos lobos.

Em 2017, segundo a BBC, um estudo refere que essa domesticação pode ter acontecido há pelo menos 20 mil anos.

Os cientistas vão continuar a fazer testes no "Dogor" para finalmente perceber quem é que ele é, de onde veio e o que pode ensinar.