Cada um beber 124 cervejas: eis a fórmula de recuperação dos bares britânicos 

Atenção: é só para adultos. Especialistas em Finanças fizeram as contas e concluíram que, para o setor recuperar da crise, cada britânico teria de beber 124 cervejas, 122 copos de vinho ou comprar 976 pacotes de batatas fritas. Na próxima segunda-feira, o Reino Unido dá mais um passo no plano de desconfinamento.

A poucos dias de os bares britânicos sem esplanada poderem reabrir - após cinco meses de encerramento devido à pandemia - está lançada a "receita" para a recuperação dos negócios.

De acordo com especialistas em Finanças do portal Company Debt, seria preciso que cada adulto do Reino Unido (num total de 52 milhões) bebesse 124 cervejas ou 122 copos de vinho para que o setor conseguisse recuperar o tempo perdido.

E também há solução para os que não gostam de álcool: bastaria que comprassem... 976 pacotes de batatas fritas.

Os proprietários estão aliviados com o abrandamento das restrições, mas cientes de que não será tarefa fácil compensar os meses de encerramento.

"Sendo o setor dos bares um dos mais afetados, questionámo-nos quanto é que cada pessoa precisaria de gastar para se atingir os níveis pré-pandemia e chegámos a um valor de 124 cervejas por adulto", explicaram os especialistas.

Até ao final do ano, os britânicos foram, assim, desafiados a "fazerem a sua parte" e a gastarem 443 euros adicionais nos 40 mil bares do país.