Cadáver de vaca portuguesa encontrado numa praia do sul de Espanha

O cadáver de uma vaca portuguesa foi encontrado numa praia do sul de Espanha, em Huelva.

O corpo do animal deu à costa esta semana, na praia das Dunas de Mazagón, mo município de Palos de la Frontera, em Huelva, no sul de Espnha.

Uma vez lido o chip de identificação do animal, conclui-se que a vaca é de origem portuguesa. Dadas as dimensões e o estado de decomposição do animal, suspeita-se que possa ter sido lançada ou caído de uma embarcação.

Lido o chip, as autoridades espanholas vão contactar o proprietário português, enquanto continuam a averiguar em que circunstâncias a vaca foi parar a uma praia de Huelva, a cerca de 80 quilómetros de Vila Real de Santo António, no Algarve.