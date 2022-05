Cadáver encontrado em Espanha será de mulher portuguesa

Jesus Cheuca, em Espanha Hoje às 10:25 Facebook

Cadáver encontrado em curso de água espanhol será de uma portuguesa desaparecida há mais de um ano.

O corpo sem vida encontrado, quarta-feira, nas proximidades do rio Órdigo, em Benavente (Zamora, Espanha), pertencerá a uma mulher de nacionalidade portuguesa que tinha desaparecido há um ano e meio. O cadáver foi encontrado imerso numa lagoa junto à fábrica de farinha da localidade espanhola, que ficou consternada com a notícia. Segundo o jornal "La Opinión de Zamora", a documentação encontrada no próprio corpo da falecida, em decomposição, foi fundamental para identificar L. L. M., de 62 anos de idade. Porém, os testes de ADN vão confirmar de forma oficial a identidade nos próximos meses. Médicos forenses vão realizar hoje a autópsia para conhecer o motivo da morte.

A Guardia Civil estava à procura da mulher há 18 meses, tendo incluído o seu nome na lista nacional de desaparecidos, depois de o irmão ter denunciado o desaparecimento. Não obstante, o próprio familiar indicou que poderia tratar-se de um desaparecimento voluntário, porque a mulher tinha residido noutros lugares de Espanha e no estrangeiro. Mais tarde, soube-se que a vivenda da mulher em Benavente tinha sido ocupada ilegalmente.

Um trabalhador e o dono da fábrica que retiravam da lagoa uma árvore caída que tinha obstruído a passagem da água encontraram o corpo sem vida. A limpeza da vegetação do canal permitiu libertar o cadáver que foi arrastado até às comportas da fábrica, onde foi encontrado. Num primeiro momento, ambos acreditaram que se tratava de um espantalho, mas, finalmente, perceberam através do calçado feminino que se tratava de uma pessoa.

A Guardia Civil e os bombeiros acudiram ao lugar, na fronteira entre o concelho de Benavente e Santa Colomba de las Monjas, para resgatar, com muitas dificuldades devido à vegetação, o cadáver. Segundo as informações recolhidas pelos agentes, o corpo estava há bastante tempo na lagoa, pelo que a morte não é recente.