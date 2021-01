Cães adultos ainda são capazes de aprender palavras

B.S. Hoje às 16:19 Facebook

Mesmo depois de atingirem a idade adulta, os cães continuam a aprender novas palavras e a reconhecer novos objetos, aponta o estudo húngaro. Investigadores acreditam que a aprendizagem é semelhante à dos bebés, mas temem que a habilidade tenha sido desenvolvida apenas por algumas raças.

O novo estudo, publicado na revista Scientific Reports, sugere que no meio de brinquedos familiares, os cães reconhecem o novo objeto e associam-no de imediato à palavra nova. "É semelhante à situação como as crianças aprendem as palavras, mas não sabemos se o mecanismo, no cérebro, é o mesmo", explica Claudia Fugazza, autora do estudo, na Universidade Eötvös Loránd, na Hungria.

Durante a investigação, foram realizados alguns testes com a ajuda do Whisky, um border collie de quatro anos, e de Vicky Nina, uma yorkshire terrier de nove anos. Assim que os donos lhes pronunciavam o nome do novo brinquedo, os animais selecionavam de imediato o objeto.

No início, o cão foi presenteado com sete brinquedos já conhecidos e um novo, o nome do objeto mais recente foi pronunciado pelo dono quatro vezes, enquanto brincava. Posteriormente, quando ouviam o nome do novo brinquedo, imediatamente selecionavam o objeto, apesar de ser novo. Whisky, das 24 tentativas, acertou 17 e Vicky Nina, das 20, acertou 15, revelam os investigadores.

Fugazza acredita que a aprendizagem das novas palavras é apenas para animais "dotados", uma vez que os outros vinte animais que participaram na investigação não foram bem-sucedidos.

Federico Rossano, diretor do Laboratório de Cognição Comparativa da Universidade da Califórnia, em San Diego, defende que a aprendizagem de novos nomes é provavelmente mais fácil quando estão envolvidos num contexto social e dessa forma sugere que os investigadores estudem se o treino leva igualmente à aprendizagem ou se é apenas uma habilidade inerente do animal.

"Estas descobertas lançam dúvidas sobre a suposição de que a capacidade de aprender sons de palavras ligados a determinados objetos é única para os humanos", realça Sarah-Jayne Blakemore, professora de neurociência cognitiva no University College of London, no Reino Unido, citada pelo "The Guardian".

Porém, muitas dúvidas surgem após a divulgação deste estudo, nomeadamente o porquê de apenas algumas raças de cães serem capazes de aprender nomes de objetos, bem como o tempo em que perduram na memória.

"Se a aprendizagem de palavras em cães usa o mesmo mecanismo que a aprendizagem de palavras em humanos, e se esta capacidade é única para certas raças, talvez sejam raças que tenham vivido ao lado de humanos durante milénios", sugere Jayne Blakemore.