Cães de Isabel II ficam ao cuidado do príncipe André

Foram mais de 30 corgis que passaram pelos cuidados da falecida monarca. A maioria descendentes da sua primeira cadela, que recebeu quando fez 18 anos. Hoje, os dois corgis que Isabel II tinha ficarão à guarda do Duque e Duquesa de York.

Após a perda da Rainha, o futuro dos seus amados cães tem sido discutido pelo povo britânico. Muick e Sandy, dois dos cães da monarca, que lhe foram oferecidos pelo seu segundo filho, têm como seu destino final a casa do Príncipe André e da sua ex-mulher, Sarah Ferguson, com quem ainda vive.

Isabel II, manteve uma relação próxima e de amizade com a antiga nora, mesmo depois do divórcio em 1996. As duas faziam vários passeios e mantinham um contacto próximo.

Esta decisão foi vista com muitas críticas por parte da população, uma vez que André foi afastado dos seus deveres reais após as acusações de agressão sexual a uma menor de idade. Alegações essas que o duque de York negou veementemente.

Ainda falta saber para onde vão os restantes cães da Rainha. Uma dorgi (cruzamento de corgi com dachsund), e uma cocker spaniel, que também faziam parte da vasta família canina que passaram pelas mãos da monarca.