Cães famintos matam-se após serem abandonados num anexo em Espanha

Em Oia, um município da comunidade autónoma de Galiza, Espanha, um homem de 35 anos abandonou cinco cães num anexo, sem água nem comida. Os agentes da Guarda Civil confirmaram que, numa ação de desespero, os animais sobreviventes foram-se alimentando dos que já estavam mortos.

A Guarda Civil da Galiza foi alertada, esta sexta-feira, de que num anexo situado em Gondomar, província de Pontevedra, Galiza, um grupo de animais tinha sido abandonado em condições deploráveis.

Ao chegar ao local, os agentes depararam-se com cinco cães, já sem vida, e foi confirmado posteriormente que aqueles que morreram primeiro serviram de alimento para os restantes. Apesar dos esforços, todos os animais acabaram por morrer.

Ainda na sexta-feira, a Guarda Civil deteve o responsável do crime em Oia. Foi comprovado mais tarde que o criminoso tinha outros 33 animais registados em seu nome no Registo de Identificação de Animais Galego.

Os agentes estão à procura dos restantes animais e o homem foi apresentado ao Tribunal de Vigo, tendo sido expostas várias acusações anteriores de maus-tratos a animais.

Em Espanha, a lei imputa uma pena que pode variar entre um ano e meio e dois anos para quem maltratar um animal. A pena mínima é aplicada caso o animal necessite de tratamento veterinário e é atribuída pena máxima em caso de morte, explica a "Euronews".

Em Portugal, o código penal refere que "quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão de seis meses a um ano ou com pena de multa de 60 a 120 dias". Em caso de morte do animal, a pena aumenta para o mínimo de seis meses e máximo de dois anos.