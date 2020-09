Caiu da janela do carro enquanto gravava vídeo para o Snapchat

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher caiu de um carro em andamento, numa estrada perto da cidade inglesa de Surrey, quando se inclinou para fora da janela, para gravar um vídeo para o Snapchat.

"O passageiro do banco da frente estava pendurado fora do carro enquanto filmava um vídeo do Snapchat ao longo da M25. Caiu da viatura para a via", informou a Polícia local no Twitter, constatando que a vítima teve sorte em não ter morrido ou ficado com ferimentos graves.

De acordo com a BBC, a mulher foi assistida no local por paramédicos e não precisou de ir ao hospital. Não foram efetuadas detenções.