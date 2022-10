Calças de ganga da Levi's do século XIX vendidas por milhares de euros

Diana Fernandes Hoje às 14:17 Facebook

Dois pares de calças de ganga da Levi's do ano 1880 foram encontradas no poço de uma mina abandonada por um "arqueólogo de calças de ganga" e foram compradas por duas pessoas, num leilão realizado num pequena cidade do Novo México por mais de 88 mil euros.

Segundo a CNN, as calças encontradas foram compradas por Kyle Hautner, de 23 anos, e Zip Stevenson, um veterano do mercado de calças de ganga vintage. No início, não tinham a intenção de as comprar em conjunto, mas Hautner acabou por contribuir com 90% e Stevenson com os 10% restantes do valor.

De acordo com Stevenson, as peças foram encontradas há cerca de cinco anos no poço de uma mina no oeste Americano por Michael Harris, que procurou por 50 minas abandonadas e não encontrou um par de calças iguais.

Stevenson explica que existem apenas alguns pares semelhantes, mantidos em museus e muito frágeis para serem usadas. Contudo, estas podem ser usadas "com um pouco de reforço". Ele acredita que "poderia facilmente imaginar Johnny Depp ou Jason Momoa a usá-las".

Estas calças de ganga testemunham uma época sombria do país. No bolso interno, está uma etiqueta com o slogan "O único tipo feito pelo Trabalho Branco", este refere-se à introdução da Lei de Exclusão Chinesa de 1882, que impedia a entrada de trabalhadores chineses nos EUA. O "Wall Street Journal" informou que a Levi's abandonou essa política e o slogan na década de 1890.

O leilão foi realizado no Durango Vintage Festivus, nas redondezas da cidade de Aztec, com a duração de quatro dias e organizado pelo especialista em calças de ganga vintage Brit Eaton. Este descreve que encontrar este tipo de objetos são como "um vício total".

Eaton afirma que originalmente não iria vender as calças, porém, dado o seu valor "não é uma surpresa" que eles tenham sido vendidos num leilão.

Os proprietários da peça preferiram mantê-las num cofre perto da loja Stevenson's Denim Doctors, em Los Angeles, e disponíveis para visualização com hora marcada.