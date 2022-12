Calças de ganga encontradas num naufrágio de 1857 vendidas por 107 mil euros

Diana Fernandes Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um par de calças de ganga, recuperado num naufrágio ocorrido em 1857 na costa da Carolina do Norte, nos EUA, considerado o mais antigo do mundo, foi leiloado na casa de leilões "Holabird Americana" e vendido por mais de 107 mil euros.

As calças brancas de mineiro com abertura frontal de cinco botões estavam entre 270 artefactos do tempo da "Corrida do Ouro" - época de descoberta de ouro e outros metais preciosos na Califórnia, no século XIX - também leiloados.

"Estas calças de ganga são como a primeira bandeira colocada na Lua, um momento único na História da aventura espacial", considerou Dwight Manley, sócio-gerente do "California Gold Marketing Group", que leiloou o par de calças na casa de leilões "Holabird Americana", no início do mês, por mais de 107 mil euros.

PUB

Além das calças de ganga, outros objetos que ficaram soterrados durante quase dois séculos pelos destroços do navio naufragado, nas profundezas do Oceano Atlântico, também foram a leilão, incluindo as chaves de uma sala onde toneladas de moedas e barras de ouro foram recentemente vendidas por mais de 96 mil euros. Desde que a recuperação da embarcação começou, em 1988, foram vendidos artefactos de ouro no valor de vários milhões de euros.

Discórdia quanto à origem

A origem das calças permanece uma incógnita. O presidente da empresa de leilões, Fred Holabird, acredita que a peça de roupa foi produzida por uma empresa subcontratada pela Levi Strauss & Co, a primeira fabricante conhecida das calças de ganga modernas, e que o artefacto histórico é uma versão inicial do que mais tarde se tornariam no clássico vestuário.

Mas a empresa nega, argumentando que não produzia roupa até 1873 e que só nesse ano é que as primeiras calças de ganga oficialmente produzidas pela Levi's só surgiram nesse ano, quase duas décadas depois do naufrágio. "As calças não são Levi's nem acredito que sejam calças de trabalho", assegurou a historiadora e também diretora de arquivos da marca, um e-mail enviado à agência de notícias norte-americana Associated Press, considerando qualquer alegação sobre a sua origem uma "especulação".