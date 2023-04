Calor extremo: temperaturas vão chegar aos 39 graus em Espanha

Daniela Tender Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanha vai registar as temperaturas mais altas dos últimos 60 anos no final deste mês. Portugal também não é exceção, estando previsto registar 37°C em algumas zonas do país.

O mês de abril tem registado temperaturas mais elevadas do que o normal na Europa. Em Espanha, país atingido pela seca, as temperaturas extremamente elevadas, causadas pela passagem de uma massa de ar quente vinda do norte de África, levaram as autoridades de Madrid a criar um plano de ajuda aos hospitais, a ajustar os horários das escolas e a ser obrigadas a abrir as piscinas públicas mais cedo que o habitual.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o governo espanhol aconselhou as pessoas a tomarem precauções, mantendo-se hidratados e terem cuidados redobrados, principalmente, com as pessoas vulneráveis como bebés, crianças e idosos.

PUB

O calor extremo poderá também levar ao aumento de incêndios florestais, que já queimaram mais de 100 mil hectares na região de Castellón, no final de março.

Segundo o porta-voz da Agência Meteorológica Estatal da Espanha (AEMET), Rúben Del Campo, "provavelmente será o abril mais quente na península ibérica desde o início de 1950". "Embora cada episódio precise de ser analisado individualmente, este episódio encaixa-se no que está acontecer com as mudanças climáticas", acrescentou.

De acordo com um relatório recente da União Europeia, a crise climática teve impactos "assustadores" na Europa em 2022, devido a ondas de calor, que mataram mais de 20 mil pessoas.