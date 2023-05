Câmara de Moscovo diz que ataque de drones causou danos menores

JN/Agências Hoje às 08:10, atualizado às 08:12 Facebook

A capital da Rússia sofreu um ataque de drones que causou "danos menores" em vários edifícios, esta madrugada, disse o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin.

"No início desta manhã, um ataque com drones causou danos menores em vários edifícios. Todos os serviços de emergência da cidade se encontram no local", escreveu Sobyanin, na plataforma Telegram.

O responsável indicou que não há feridos graves e que uma investigação ao sucedido está em curso.

Moradores de dois prédios afetados pelo ataque foram retirados. "Imediatamente após o término dos trabalhos dos serviços especiais, os moradores poderão voltar aos seus apartamentos", disse Sobyanin.

Trata-se do ataque mais grave contra Moscovo desde 2 de maio, quando a Rússia denunciou um outro ataque contra o Kremlin, também com drones, e que a liderança russa atribuiu à Ucrânia.