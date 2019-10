Câmara dos Representantes aprova inquérito para a destituição de Trump

Hoje às 16:04 Facebook

A Câmara dos Representantes aprovou, esta quinta-feira, o inquérito para a destituição de Donald Trump, levando a investigação no Congresso para uma fase pública.

A Câmara de Representantes, de maioria democrata, aprovou a resolução por 232 votos a favor e 196 votos contra.

O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder no exercício do cargo, por ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana suspeita de corrupção do filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e seu atual adversário político.