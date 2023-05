Câmara dos Representantes vota novo teto da dívida dos EUA na quarta-feira

Gabriel Hansen Hoje às 20:59 Facebook

Acordo entre Joe Biden e Kevin McCarthy foi discutido esta terça-feira no Congresso norte-americano.

O acordo para suspender o atual teto da dívida dos Estados Unidos, concordado entre o chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, será votado esta quarta-feira. A lei, que foi debatida esta terça-feira na câmara baixa do Congresso, sofre de contestações tanto de alguns democratas como da linha-dura republicana.

Enquanto Kevin McCarthy classificou o acordo como "transformador", o parlamentar Chip Roy, da ala republicana mais conservadora e leal a Donald Trump, afirmou que a proposta é uma "sanduíche de cocó", segundo a agência France-Presse. Do lado democrata, alguns congressistas expressaram frustração com as novas exigências implementadas nos programas de assistência federal.