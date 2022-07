"Câmara está aberta a atrair investimento" chinês

Sílvia Gonçalves Ontem às 23:08 Facebook

Ex-governante recebe, esta sexta-feira, medalha de mérito da Câmara do Porto. Sobre a "violação flagrante" de direitos em Macau, diz acreditar que "ainda há liberdade".

A articulação do apoio da China ao Porto, na fase inicial de pandemia, no fornecimento de máscaras e ventiladores, contribuiu para o reconhecimento que hoje receberá da Câmara do Porto, com a atribuição da Medalha Municipal de Mérito. Alexis Tam foi secretário para os Assuntos Sociais e Cultura no Governo de Macau e chefia hoje a Delegação Económica e Comercial da Região Administrativa Especial chinesa em Portugal, apostado no estabelecimento de parcerias entre os dois países, sobretudo no âmbito do turismo. Sobre as recentes denúncias que chegaram à ONU relativas à "violação flagrante" dos direitos civis e políticos em Macau, diz apenas acreditar que "ainda há liberdade" na região.

"O meu trabalho, devo dizer, não foi nada, é algo que qualquer pessoa deve fazer", resume Alexis Tam, ao recordar o dia em que Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, lhe ligou a pedir apoio "para arranjar equipamento de cuidados de saúde, nomeadamente ventiladores e máscaras".