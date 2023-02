Camberra acusa Teerão de espiar dissidentes na Austrália

JN/Agências Hoje às 08:57 Facebook

O Governo australiano acusou o Irão de espiar ativistas e dissidentes iranianos a viver no país.

A ministra do Interior australiana, Clare O'Neil, disse que a agência de inteligência do país desmantelou, no ano passado, "atividades de alguns indivíduos que tinham realizado vigilância na casa" de um cidadão de nacionalidade iraniana e australiana, no contexto dos protestos antigovernamentais em Teerão.

As manifestações, que eclodiram no Irão após a morte, a 16 de setembro, da jovem curda de 22 anos Mahsa Amini, detida pela polícia da moralidade por usar o lenço islâmico de forma incorreta, foram replicadas em muitos países, incluindo a Austrália.

Num discurso na Universidade Nacional da Austrália, O'Neil reafirmou que as autoridades de Camberra vão ser implacáveis contra qualquer ato de interferência estrangeira no território.

"Não vamos recuar e permitir que australianos ou mesmo visitantes no nosso país sejam observados e rastreados por governos estrangeiros no nosso território", enfatizou.

"Aos Estados que operam na sombra, tenho uma mensagem simples: estamos vigilantes", alertou O'Neil, prometendo que o Governo australiano vai agir com transparência e denunciar os atos de interferência cometidos na Austrália por outros países.

Nos últimos anos, as autoridades australianas têm observado com preocupação que países como China, Irão, Ruanda e Camboja intimidam e monitorizam opositores políticos na Austrália, afirmou o canal público ABC.

Neste sentido, Camberra aprovou, nos últimos anos, várias leis para bloquear alegadas interferências estrangeiras na política e na economia do país, especialmente de Pequim, acusada de estar por trás de ataques informáticos contra universidades e entidades governamentais, além de ser suspeita de ter financiado políticos e jornalistas.