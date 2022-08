Camião descontrolado mata pelo menos 20 pessoas na Turquia

Augusto Correia Hoje às 08:24, atualizado às 09:01 Facebook

Pelo menos 20 pessoas morreram quando um camião descontrolado atingiu uma multidão reunida à volta de um acidente de carro, em Mardin, horas depois de um outro acidente, com um autocarro, ter causado pelo menos 16 mortos.

Um camião descontrolado matou pelo menos 20 pessoas e feriu outras 26, em Mardin, na Turquia, no sábado, segundo dados revelados pelo ministro do Interior turco, Suleyman Soylu. Entre as vítimas estão elementos das equipas de socorro e jornalistas que trabalhavam no local de um acidente anterior, envolvendo três carros. Vários cidadãos também foram vitimados no desastre.

"O acidente ocorreu quando o camião ficou sem travões e atingiu uma multidão em Derik", disse o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, no Twitter.

Foi o segundo acidente do género no mesmo dia, na Turquia. Horas antes, 16 pessoas morreram e 22 ficaram feridas quando um autocarro chocou com equipas de socorro que tinham sido chamadas para outra ocorrência na autoestrada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG), no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, na região de Gaziantep.

Segundo o governador local, Davut Gul, um primeiro acidente envolveu um automóvel de passageiros que saiu da estrada. Depois, o autocarro capotou 200 metros atrás e deslizou até às equipas que estavam no local. Atingiu pelo menos uma ambulância, um carro pesado dos bombeiros e a viatura dos jornalistas.

"Depois de Gaziantep, infelizmente, recebemos notícias de um acidente em Derik, no distrito de Mardin. Que a misericórdia de Deus esteja com os cidadãos que perderam a via neste acidente e uma recuperação rápida para os feridos", disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no Twitter.

Gaziantep"in ardından Mardin"in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.



Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah"tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Bir kez daha başımız sağ olsun. - Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022