Camião despista-se e derrama vários quilos de macarrão com queijo em autoestrada dos EUA

Perto de 20 quilos de macarrão com queijo foram derramados numa autoestrada em Nashville, nos EUA, quando o camião que fazia o transporte se despistou.

O veículo capotou no cruzamento de dois sentidos perto da ponte Silliman Evans, em Nashville, EUA.

Ia carregado com macarrão e queijo que ficou disperso por toda a estrada.

O Departamento de Transportes do Tennessee partilhou atualizações e fotografias do incidente no Twitter.

As fotografias mostram o camião tombado de lado, com o teto da unidade aberto e uma piscina de macarrão seco derramado na estrada. Outra foto mostra equipas a trabalhar para ajudar a limpar a "massa seca".

Segundo aquele departamento, ninguém ficou ferido no acidente. Parte da rodovia ficou posteriormente interdita ao trânsito enquanto decorriam os trabalhos para limpar a via e mover os destroços.

Nas redes sociais houve quem brincasse com a situação, porque ali estava uma oportunidade de recolherem o seu prato favorito. "Odeio saber disto. Vou pegar num carrinho de mão e tentar salvar ", publicou um internauta.

"Há um derrame de macarrão com queijo em Nashville. Quem quer fazer uma viagem? Traga prato e garfo ", escreveu outro.