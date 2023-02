Camião em fuga causou um morto e oito feridos em Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 07:15 Facebook

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em Nova Iorque, Estados Unidos, depois de o condutor de um camião, perseguido pela polícia, ter investido sobre quem circulava no passeio.

O condutor do camião, de 62 anos, foi detido pela polícia. O filho disse à agência de notícias Associated Press que o pai tem um historial de doença mental e, até há pouco tempo, vivia em Las Vegas, onde os registos mostram que foi condenado e cumpriu pena por múltiplos atos de violência, incluindo o esfaqueamento do irmão.

O caos durou cerca de 48 minutos, com o camião a percorrer Brooklyn, atingindo pessoas em vários pontos do caminho, enquanto a polícia o perseguia.

As nove pessoas atingidas pelo veículo têm entre 30 e 66 anos. Uma das pessoas feridas é um agente da polícia.