Campanha da Adidas sobre sutiãs proibida no Reino Unido

Uma campanha publicitária da Adidas, com dezenas de fotos de mulheres em topless, foi proibida pela agência que regular a publicidade no Reino Unido, por ser suscetível de causar ofensa generalizada.

Em fevereiro, a marca de desporto lançou uma campanha publicitária com dezenas de fotos de seios nus para promover a extensa coleção de sutiãs desportivos para mulheres de "todas as formas e tamanhos". "Acreditamos que os seios das mulheres de todas as formas e tamanhos merecem apoio e conforto", disse a marca, na época.

Esta quarta-feira, a organização autorregulatória da indústria de publicidade no Reino Unido, Advertising Standards Authority (ASA), anunciou ter recebido 24 queixas de que o uso da nudez na campanha era "gratuito, objetificava mulheres ao sexualizá-las e reduzi-las a partes do corpo" e retirou a campanha no país. Foram também levantadas preocupações sobre a adequação dos anúncios para crianças. Por seu lado, a Adidas defendeu que as imagens pretendiam "refletir e celebrar diferentes formas e tamanhos, ilustrar a diversidade e demonstrar por que razão os sutiãs de apoio sob medida são importantes".

A campanha da Adidas recebeu uma reação mista quando foi lançada, em fevereiro, uma vez que, na internet, algumas mulheres elogiaram a marca por promover a diversidade e não censurar os corpos das mulheres, mas outras acusaram-na de sexismo.

O Twitter disse que o post foi reportado por alguns utilizadores, mas não foi considerado uma violação aos seus termos de serviço.

"Embora não consideremos que a forma como as mulheres foram retratadas fosse sexualmente explícita ou as objetivasse, consideramos que a representação dos seios nus provavelmente seria vista como nudez explícita", disse a ASA, no comunicado.

Em resposta à decisão da ASA de retirar a campanha, a Adidas disse: "A publicidade foi projetada para mostrar como os seios são diversos, apresentando diferentes formas e tamanhos que destacam, porque o suporte personalizado é fundamental." A marca afirma que a decisão da ASA estava relacionada com o conteúdo que foi usado e não com a mensagem "que defendemos com orgulho, e é exibida no nosso site".