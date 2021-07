Canadá abre fronteira aos EUA a 9 de agosto e ao resto do Mundo a 7 de setembro

JN/Agências Hoje às 20:39 Facebook

O Canadá anunciou esta segunda-feira que irá permitir a entrada no país a todos os cidadãos norte-americanos imunizados contra a covid-19 a partir de 9 de agosto, reabrindo as fronteiras ao resto do Mundo apenas a 7 de setembro.

As autoridades canadianas adiantaram que a quarentena de 14 dias será dispensada a partir de 9 de agosto para viajantes elegíveis que atualmente residem nos Estados Unidos e que receberam as duas doses de uma vacina contra o novo coronavírus aprovada para uso no Canadá.

O ministro da Segurança Pública canadiano, Bill Blair, que adiantou ter falado sexta-feira com o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, disse que as autoridades norte-americanas ainda não indicaram nenhum plano para alterar as restrições atuais na fronteira terrestre.

No entanto, os canadianos podem voar para os Estados Unidos com um teste negativo à covid-19.

Questionado sobre a medida, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, referiu que Washington continua a rever as restrições às viagens.

O Governo canadiano encerrou a fronteira com os Estados Unidos a 18 de março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

"A reabertura da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, a 9 de agosto, será seguida, a 7 de setembro pela reabertura da nossa fronteira para viajantes totalmente vacinados de qualquer país, desde que atendam às condições de entrada", referiu, em conferência de imprensa, o ministro de Assuntos Intergovernamentais canadiano, Dominic LeBlanc.

Os Estados Unidos são o país até agora mais afetado em termos de mortes e casos, com 609.021 óbitos entre os 34.080.007 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O Canadá, por seu lado, contabilizou mais de 1,42 milhões de casos de covid-19, a que estão associadas cerca de 26.500 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.093.263 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.