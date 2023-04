Canadá alvo de ciberataque pró-russo durante visita do primeiro-ministro ucraniano

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O Governo do Canadá foi alvo de um ciberataque, reivindicado por "hackers" pró-russos, durante a visita do primeiro-ministro ucraniano, adiantou o chefe do executivo, Justin Trudeau, assegurando que "de forma alguma abalará o apoio à Ucrânia".

O ataque reivindicado pelo grupo NoName na rede social Telegram, paralisou vários sites oficiais canadianos durante algumas horas, esta terça-feira de manhã.

Entre os sites afetados estiveram o do chefe de Estado e do Senado, numa ação que decorreu enquanto o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, se reunia com Justin Trudeau em Toronto.

"Não é incomum que 'hackers' russos tenham como alvo países que mostram o seu apoio inabalável à Ucrânia, que recebem delegações ucranianas ou líderes ucranianos, então o momento não é surpreendente", sublinhou o líder do Governo canadiano durante uma conferência de imprensa conjunta com Shmyhal.

Robyn Hawco, porta-voz da agência de vigilância eletrónica do Canadá, destacou que "não é incomum" decorrerem ataques de negação de serviço (DDoS) contra países que recebem visitas de membros do Governo ucraniano.

"Embora estes incidentes chamem a atenção, têm muito pouco impacto nos sistemas envolvidos", assegurou a responsável.

O primeiro-ministro ucraniano e Trudeau anunciaram a conclusão das negociações destinadas a modernizar o acordo de livre comércio entre os dois países, novas entregas de armas e munições canadianas para a Ucrânia, bem como um acordo com a empresa canadiana Cameco para fornecer combustível nuclear à Ucrânia até 2035.

Otava também emitiu novas sanções contra russos e entidades russas, incluindo ao grupo paramilitar Wagner e ao setor de aviação russo, bem como ao setor financeiro bielorrusso.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.