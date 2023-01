Canadá proíbe investidores estrangeiros de comprar casa. Portugal é ainda mais inacessível

Canadá barra compra de casas a investidores estrangeiros para travar especulação. País é um dos que tem a habitação mais inacessível do mundo. Mesmo assim, está atrás de Portugal.

O Canadá estreou o novo ano com uma lei que impede investidores estrangeiros de comprarem casas. A proibição, apresentada pelo Governo liberal de Justin Trudeau em abril passado e aprovada pelo Parlamento em junho, entrou em vigor a 1 de janeiro e tem a duração prevista de dois anos. Visa mitigar o aumento acelerado de preços na habitação, aliviando aquele que é um dos mercados imobiliários mais inacessíveis do mundo, onde, de acordo com a BBC, o preço médico de uma casa é 11 vezes superior ao rendimento médio familiar depois de impostos.

Estão proibidas de comprar imóveis residenciais pessoas que não tenham cidadania canadiana ou não sejam residentes permanentes, impondo-se algumas exceções, nomeadamente para estudantes internacionais que estejam no país há pelo menos cinco anos, trabalhadores que tenham apresentado declarações fiscais no Canadá em três dos quatro anos anteriores à compra, diplomatas ou pessoas ligadas a organizações internacionais que vivam no Canadá e ainda estrangeiros com autorização de residência temporária, incluindo requerentes de asilo e refugiados.