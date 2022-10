Canadá sanciona 34 pessoas e televisão do Ministério da Defesa russo

JN/Agências Hoje às 00:24 Facebook

O Canadá decidiu na segunda-feira sancionar a televisão do Ministério da Defesa russo (TV Zvezda) e 34 pessoas, acusadas de participar em campanhas de "desinformação e propaganda" promovidas pelo presidente Vladimir Putin, no contexto da invasão da Ucrânia.

Entre os sancionados está o ex-ministro da Cultura Vladimir Medinsky, que chefiou a delegação russa que manteve contactos com a delegação ucraniana no início da invasão.

A ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Mélanie Joly, anunciou as novas sanções durante a visita que Evgenia Kara-Murza, esposa do opositor russo Vladímir Kara-Murza, está a fazer a Ottawa.

Kara-Murza, coordenador da fundação Rússia Aberta, que está detido na Federação Russa acusado de traição por criticar a invasão da Ucrânia, foi distinguido na semana passada com o Prémio Vaclav Havel de Direitos Humanos 2022, outorgado pelo Conselho da Europa.

Joly declarou, em comunicado, que a invasão da Ucrânia pelos militares russos, "depende das mentiras e do engano" do governo de Putin, que "silencia e prende" os cidadãos russos que ousam dizer a verdade.

As sanções congelam os ativos no Canadá das pessoas incluídas e impedem que as instituições financeiras canadianas lhes prestem serviços.

Desde que a Federação Russa anexou de forma ilegal a península da Crimeia, em 2014, o Canadá já aplicou sanções a mais de 1.800 entidades russas.