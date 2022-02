Canadá vai dar a Kiev equipamento militar no valor de 5,4 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 08:06 Facebook

O Governo canadiano anunciou na segunda-feira a decisão de fornecer armas letais à Ucrânia no valor de 5,4 milhões de euros.

"Tendo em conta a gravidade da situação, e na sequência de discussões com os nossos parceiros ucranianos, aprovei a provisão de 7,8 milhões de dólares [canadianos] em equipamento e munições letais", disse o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, numa conferência de imprensa.

De acordo com Trudeau, "a intenção deste apoio do Canadá e de outros parceiros é dissuadir mais agressões russas". De acordo com Otava, este equipamento militar ajudará as forças de segurança ucranianas a defenderem-se contra o "aumento da agressão" por parte da Rússia.

O Governo canadiano disse também que vai disponibilizar um novo empréstimo de 346 milhões de euros à Ucrânia, após ter anunciado um empréstimo de 83 milhões de euros em janeiro. "Não procuramos o confronto com a Rússia, mas a situação está a escalar rapidamente e estamos a mostrar a nossa determinação", acrescentou Trudeau.

A decisão surge quase 24 horas após ter sido revelado que o Canadá tinha retirado os seus militares da Ucrânia e transferido as suas operações da embaixada de Kiev para Lviv, uma cidade no extremo oeste do país, perto da fronteira com a Polónia.