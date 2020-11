JN/Agências Hoje às 00:04 Facebook

Autoridades eleitorais americanas revelaram, esta quinta-feira, "não haver provas" de que votos foram perdidos ou alterados, ou de que os sistemas de votação tenham sido corrompidos nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

"As eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história americana", informaram, em comunicado, autoridades nacionais e estaduais responsáveis por dar segurança ao processo eleitoral, contradizendo as alegações dos republicanos e da Casa Branca.

"Não há provas de que qualquer sistema de votação tenha apagado ou perdido votos, tenha alterado votos ou que tenha sido comprometido de alguma forma", afirmaram.