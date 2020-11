Biden está confiante e pede paciência até que todos os votos sejam contados

JN/Agências Hoje às 06:09 Facebook

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, mostrou-se esta madrugada confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

"Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição", afirmou Biden, 77 anos, junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

O candidato garantiu ainda que vai vencer na Pensilvânia, considerado um dos estados-chave para determinar a eleição do próximo Presidente norte-americano.

Devido à covid-19, o candidato falava num palco num parque de estacionamento, onde se encontravam 200 a 300 viaturas com apoiantes.