Hackers roubaram quase dois milhões de euros da campanha de Trump, diz Partido Republicano

Os republicanos do estado norte-americano do Wisconsin denunciaram esta quinta-feira que piratas informáticos direcionaram o dinheiro pago a fornecedores para contas privadas. O valor que deveria ter ido para o merchandising da campanha de Donald Trump, como chapéus, está agora em parte incerta.

Andrew Hitt, porta-voz do Partido Republicano em Wisconsin, avançou à agência de notícias "Associated Press" que os hackers poderão ter atuado através de um esquema de phishing (fraude na Internet que consiste no roubo de dados pessoais como palavras-passe). Hitt afirmou que a atividade suspeita foi registada a 22 de outubro e o FBI já tomou conta do caso. O valor roubado pode ascender aos 1,9 milhões de euros.

O Wisconsin é considerado um estado decisivo, o chamado "swing state", ou seja, na noite das eleições presidenciais de 3 de novembro pode pender para qualquer um dos lados, os democratas ou os republicanos. Em 2016, Donald Trump venceu lá, mas em 2020, nada está garantido. Por isso, a campanha tem de ser mais forte do nunca.

"Não há dúvida nenhuma que o Partido Republicano do Wisconsin está em desvantagem com o desaparecimento deste dinheiro", disse Andrew Hitt. Segundo o porta-voz do partido neste estado, os hackers terão manipulado as faturas de vários fornecedores, o que fez com o dinheiro fosse enviado para os piratas informáticos e não para quem de direito.

Esta sexta-feira, Donald Trump e Joe Biden vão estar em campanha no Wisconsin. O presidente dos EUA e candidato republicano faz a terceira visita a este estado numa semana, o que demonstra a importância do Wisconsin para a votação presidencial. As sondagens mostram para já que Biden está à frente nas intenções de voto.