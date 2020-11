O português que foi esperar Joe Biden à estação de comboios

JN/Agências Hoje às 18:57 Facebook

O presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, tem mais de 40 anos de vida política e duas tentativas de chegar à Casa Branca no currículo.

Joe Biden chegou à nomeação presidencial pelos democratas em 2020 depois de duas tentativas falhadas no passado, uma em 1988 e outra em 2008. .Durante o seu percurso no Senado, Biden tornou-se conhecido por usar os comboios Amtrak como meio de transporte até ao Capitólio.

Foi num desses momentos que o luso-americano Frank Ferreira, cientista político e especialista em assuntos intergovernamentais e do congresso norte-americano, conheceu Joe Biden.

"Enquanto jovem funcionário no gabinete do senador Frank Lautenberg de Nova Jérsia", disse Frank Ferreira à Lusa, "tive a honra de ir buscar o então senador Biden para participar num evento de angariação de fundos".

Foi nos anos noventa, e Ferreira lembra-se de ter ido buscar Biden à Penn Station de Nova Jérsia, já que o senador viajara de comboio. Ele seria o principal orador do evento "Women for Lautenberg", evento que enriqueceu o histórico de Biden em questões como a luta contra a violência sobre mulheres.

"Olho sempre para estes momentos inesperados como um lembrete de que nunca sabemos onde as pessoas que encontramos vão acabar", disse Ferreira, que também teve alguns contactos com a candidata a vice-presidente escolhida por Biden, Kamala Harris. "Neste caso, potencialmente líderes do mundo livre".

Ferreira, que saiu da FEMA (agência federal de gestão de emergências) este ano por divergências com a administração ditada pela Casa Branca, considerou ainda que a eleição de Biden/Harris será positiva, uma vez que os candidatos "oferecem à América e ao mundo a melhor opção para uma democracia livre e aberta".

Essa é uma das ideias centrais da candidatura de Biden, que voltou à política com "ideias corajosas", segundo a plataforma da sua campanha, não apenas para "reconstruir o que funcionou no passado" mas para aproveitar a oportunidade de "reconstruir melhor que nunca".

Da lista de propostas de Biden fazem parte a gratuidade dos testes para a covid-19, a legalização dos emigrantes "dreamers", as baixas remuneradas de parentalidade ou doença e o aumento do salário mínimo para 15 dólares à hora, mais do dobro dos atuais 7,25 dólares.

O agora presidente-eleito Defende ainda a extensão da cobertura dos serviços de saúde, o combate às alterações climáticas e o aumento, para 39,6%, do imposto cobrado aos cidadãos com mais rendimentos.