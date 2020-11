Opinião: Joe Biden Presidente?

Nuno Gouveia* Hoje às 08:43 Facebook

Cerca de 100 milhões de americanos já votaram antecipadamente, o que é um sinal dos tempos, mas também da importância do ato eleitoral de hoje.

Ao todo, estima-se que sejam mais de 150 milhões os eleitores a participar na provável eleição de Joe Biden como o 46º Presidente dos EUA. O que significará também a abstenção mais baixa desde 1908, quando 65% dos americanos reelegeram William Howard Taft.

Com uma vantagem confortável nas sondagens nacionais, nos estados indecisos e no voto antecipado, se estivéssemos perante umas eleições normais poucos arriscariam não prognosticar a derrota do Presidente. Mas depois de 2016, todas as cautelas são necessárias e persiste ainda a indecisão. Irá Donald Trump derrotar novamente as expectativas? Haverá erros nas sondagens estaduais que não conseguem interpretar o chamado "voto escondido" em Trump? Conseguiu o Presidente ultrapassar todos os defeitos da sua personalidade e mobilizar o voto da América rural e conservadora nesta última hora?

*Especialista em política americana