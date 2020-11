Opinião: Sondagens erradas? Não acredito

Patrick Siegler Lathrop* Hoje às 08:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando saberemos quem ganhou? Isso depende de duas coisas: quando os votos forem contados e, mais, quando forem certificados.

Por causa da pandemia, mais de metade dos eleitores dos EUA votaram por boletins de correio ou exerceram votação antecipada em número muito maior do que no passado, e uma vez que leva muito mais tempo para contar votos por correio do que presencialmente, alguns estados não terão votos finais totais para apresentar na noite eleitoral.

Uma análise estado a estado mostra que todos, exceto dois "swing states" (Michigan e Carolina do Norte), terão contado a maioria dos seus votos durante a noite de 3 de novembro, portanto, a grande maioria dos votos será contada na madrugada de 4 de novembro. No entanto, como a maioria dos estados continua a aceitar votos enviados pelo correio desde que tenham carimbo de 3 de novembro, em estados onde o resultado da esteja renhido, podemos não saber o resultado final até 5 ou 6 de novembro, ou até mais tarde.

Leia mais aqui

*Presidente American Club of Lisbon