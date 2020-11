Os cinco Estados que ainda contam votos e que podem decidir o vencedor

JN/Agências Hoje às 15:53 Facebook

O resultado final das eleições presidenciais norte-americanas está dependente de cinco Estados, que já alertaram que precisam de mais horas, e até de dias, para contar os votos por correspondência que chegaram em números históricos devido à crise pandémica.

Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Georgia e Nevada são os cinco Estados (entre um total de 50) que concentram agora todas as atenções, várias horas depois da noite eleitoral. Devido ao seu peso no Colégio Eleitoral, estes cinco Estados podem decidir quem será o vencedor das 59.º eleições norte-americanas, Trump ou Biden. O eleito (escolhido por voto indireto) tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 "grandes eleitores" que compõem o Colégio Eleitoral - veja aqui como funciona o complicado sistema eleitoral dos EUA.

Wisconsin

10 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral

Em Wisconsin, com cerca de 95% dos votos escrutinados, Joe Biden está na liderança com uma margem de cerca de 20 mil votos, numa altura em que milhares de votos por correspondência continuam a ser processados por máquinas que automatizam o processo. No entanto, as células de voto têm de ser transportadas para os centros de contagem.

Às dificuldades logísticas do processo de contagem em vastos territórios como o estado do Wisconsin, somam-se as críticas e as alegações de fraude levantadas por Donald Trump em relação ao voto por correspondência.

Se a diferença no encerramento da votação for inferior a 1%, Trump poderá solicitar uma nova recontagem de todos os votos, o que irá atrasar ainda mais um resultado final oficial.

Michigan

16 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral

Com cerca de 90% dos votos escrutinados, os dois candidatos surgem praticamente empatados: Biden com 49,3% e Trump com 49,1%

A secretária de Estado do Michigan, Jocelyn Benson, responsável pela contagem eleitoral, garantiu que espera ter uma imagem "muito clara" dos resultados "nas próximas 24 horas", como tal pediu "paciência".

O atraso em Michigan deve-se em parte porque as localidades com mais de 25 mil habitantes tiveram de esperar até 02 de novembro (segunda-feira) para começar a processar os votos realizados por antecipação.

Além disso, a contagem irá durar mais do que o previsto, porque foi registado um recorde de participação com mais de cinco milhões de votos, dos quais 3,3 milhões foram enviados por correio e mais de dois milhões foram presenciais.

Pensilvânia

20 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral

Neste estado classificado como "vital", e com 75% dos votos escrutinados, Trump está na frente com uma vantagem de pouco mais de 600.000 votos. Mas, mais de um milhão de votos por correspondência ainda precisam de ser somados à contagem final.

Zonas tradicionalmente ligadas ao Partido Democrata, como Filadélfia e Pittsburgh, ainda têm várias centenas de milhares de votos por processar, o que está a dar esperanças à campanha de Joe Biden.

No entanto, o processo pode demorar. O condado de Allegheny, que inclui Pittsburgh e os subúrbios a sul da cidade, anunciou hoje de manhã que suspendeu a contagem dos votos e que esta será retomada por volta das 13.30 locais (18.30 em Lisboa).

Georgia

16 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral

Tradicionalmente um estado republicano, onde um candidato presidencial democrata não vence desde 1992, a Georgia surge nestas eleições como um cenário fortemente disputado, situação relacionada com um possível aumento da participação de eleitores afro-americanos a favor de Joe Biden.

Com 94% dos votos escrutinados, Trump lidera a contagem com 50,5% dos votos, seguido de muito perto por Joe Biden, que contabiliza 48,3%.

No entanto, ainda estão por contar as zonas consideradas como mais democratas do estado, especialmente os condados da cidade de Atlanta e as zonas residenciais circundantes.

Nevada

6 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral

É outro dos estados considerados como uma peça-chave para o resultado final, embora nenhum candidato presidencial republicano vença nesta região desde 2004.

Com 86% dos votos escrutinados, Biden lidera a contagem com 49,3% dos votos, à frente de Trump que contabiliza 48,7%.

A diferença entre os dois candidatos é na ordem dos 8.000 votos.

Hoje de manhã, as autoridades eleitorais estaduais informaram que nenhum outro resultado eleitoral será divulgado durante as próximas horas.

Neste estado, os boletins da votação antecipada ainda não começaram a ser contabilizados, o que poderá favorecer o candidato Joe Biden, uma vez que os eleitores democratas terão aderido mais a esta modalidade de votação.