Serviços Secretos preparam reforço da segurança de Biden em caso de vitória

Joe Biden vai ter a sua segurança reforçada pelos Serviços Secretos em antecipação ao anúncio da sua cada vez mais provável vitória e ao discurso de aceitação no estado de Delaware.

A notícia é avançada pelo "The Washington Post", que cita duas fontes próximas dos planos, notando que os Serviços Secretos do país vão enviar reforços a Wilmington, esta sexta-feira, enquanto Biden se prepara para potencialmente reivindicar a vitória.

A campanha do candidato democrata avisou os Serviços Secretos que Biden continuaria a usar o centro de congressos de Wilmington por pelo menos mais um dia, onde poderá fazer o discurso principal de vitória já esta sexta-feira. Biden pode vencer as eleições norte-americanas já na Pensilvânia, onde ganhou terreno nas últimas horas e está quase empatado com o republicano.

Embora o dispositivo de segurança adicional não se equipare à proteção total de um presidente eleito, o número de agentes aproximar-se à disso. Nem os Serviços Secretos, nem a campanha de Biden comentaram a notícia do "The Washington Post".

O resultado das eleições deverá ser anunciado na manhã desta sexta-feira ou durante o dia, dependendo da contagem dos votos na Pensilvânia e na Geórgia, seguindo-se o fecho nos estados do Arizona, do Nevada e da Carolina do Norte.

Neste momento, Biden é o favorito para conseguir os 270 votos do colégio eleitoral necessários para alcançar a presidência norte-americana.