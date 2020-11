Joe Biden declarado vencedor das eleições nos EUA

Augusto Correia Hoje às 16:31 Facebook

CNN e BBC anunciam Joe Biden como o novo presidente dos EUA. "Um grande dia para o país", diz diretora de campanha.

"É tempo de pôr para trás a raiva e a retórica agressiva e de nos unirmos como uma nação", disse Joe Biden, cerca de 45 minutos depois de ser anunciado como vencedor das eleições norte-americanas.

A vitória de Biden foi anunciada sensivelmente à hora para que estava prevista uma conferência de imprensa de Donald Trump, em Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia, que foi fundamental para atribuição da vitória a Joe Biden. O ainda presidente não chegou a falar, mantendo-se afastado do Twitter, mas terá já admitido à agência de notícias AP que não cede e que vai lutar para os tribunais e contestar as projeções dos meios de comunicação social.

A vitória de Biden foi anunciada pela CNN, BBC, CBS e Washington Post, com base em projeções que lhe permitiam atribuir o triunfo na Pensilvânia, quando ainda estavam por fechar os resultados eleitorais em outros quatro estados - Alasca, Arizona, Carolina do Norte e Geórgia, que já anunciou uma recontagem.

A Fox News, canal próximo do presidente do Donald Trump, também atribuiu a vitória a Joe Biden, concedendo ao pretendente democrata o triunfo na Pensilvânia e também no Nevada, marcando o epílogo de "uma campanha amarga e dramática".

O jornal "The New York Times", citando dados da agência Associated Press, também concede o Nevada a Joe Biden, onde o democrata lidera com dois pontos percentuais de vantagem, quando estão contados 94% dos votos. Somando os dois estados anunciados este sábado, Biden alcança 279 votos do colégio eleitoral.

A eleição de Biden abre a porta, também, à entrada de Kamala Harris na Casa Branca. A vice-presidente indigitada, filha de pai jamaicano e mãe indiana, é a primeira mulher e negra indicada para o cargo de "vice" do líder da maior economia do Mundo.

Ao início do dia, Joe Biden tinha 28900 votos de vantagem sobre o incumbente republicano, Donald Trump, mas uma atualização dos votos, revelada cerca das 11.30 horas (16.30 em Portugal continental), contribuiu para Biden passar os 34 mil boletins de vantagem, o suficiente para a CNN o declarar como vencedor naquele estado, cujos 20 votos do colégio eleitoral são mais do que suficientes para os 270 necessários para ser declarado como o 46.º presidente dos EUA.

Até ser confirmado como o 46.º presidente dos EUA Joe Biden tem ainda um longo caminho a percorrer. Se Trump mantiver a ideia de não conceder a vitória ao adversário, um gesto de cortesia sem validade legal mas que serve para anunciar a transição pacífica do poder.

Sem este ato cortês que marca o fim das eleições, Donald Biden terá de esperar até 14 de dezembro para saber se vai ser confirmado como o próximo inquilino da Casa Branca.

"Um dia histórico para o país"

Segundo a CNN, Joe Biden estava a passar a manhã em casa com a família, na cidade de Wilmington, no Delaware, quando soube das projeções que lhe dão a vitória nas eleições norte-americanas. Assessores da campanha anunciaram que o candidato democrata vai falar ao país, apelando uma vez mais à união dos americanos.

"Estou em êxtase. Um grande dia para o país", comentou Jennifer O'Malley Dillon, diretora de campanha de Joe Biden, em declarações aos jornalistas. Segundo os media norte-americanos, Jennifer estava a fazer uma corrida quando a mãe lhe comunicou a novidade.