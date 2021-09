Canárias em risco de nova erupção vulcânica após 4200 sismos

Angélica Cavaleiro Hoje às 18:52 Facebook

As autoridades lançaram um alerta de risco de uma possível erupção vulcânica na ilha de La Palma depois de terem sido registados mais de 4200 sismos nos últimos dias.

A ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, tem registado mais de 4200 pequenos sismos e uma deformação no solo, o que indica a existência de magma "inquieto" no subsolo e a probabilidade de uma erupção vulcânica. A última vez que houve uma erupção vulcânica foi há 50 anos, com a erupção do Vulcão de Tenerife, em outubro de 1971.

A equipa que se encontra a vigiar a evolução deste fenómeno não descarta a possibilidade de uma erupção vulcânica, mas avisa que ainda faltam alguns passos para haver uma erupção.

"Não podemos fazer um prognóstico a curto prazo", avisou María José Blanco, diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN). "Tudo indica que vai evoluir para territórios de maiores magnitudes e vai ser sentido pela população".

Desde 11 de setembro, foram detetados sismos mais próximos da superfície e quatro deles tiveram magnitude superior a três. Os primeiros movimentos foram detetados a 20 quilómetros de prefundidade e, esta quarta feira, já foram sentidos a seis e oito quilómetros de profundidade com 20 movimentos de pequena magnitude a menos de três quilómetros de prefundidade. Outro sinal da existência de pressão na superfíce passa pelo facto de a ilha já ter "abanado" seis centímetros. Só na quarta-feira, foram 4,5.

María José Blanco afirma que o fenómeno é muito mais energético do que o que se viu na ilha de El Hierro, arquipélago das Canárias. Em três dias, foi libertada tanta energia em Las Palma como foi libertada em El Hierro durante semanas.

A vulcanologista acredita que ainda não há indicios de uma erupção vulcânica para já, porque ainda "não houve um terramoto que abra caminho ao magma que está a provocar sismos" referiu.

Devido ao aumento da magnitude dos sismos, o comité ciêntifico do Plano de Prevenção de Riscos Vulcânicos nas Ilhas Canárias elevou, na terça-feira, para amarelo o risco de uma possível erupção. Na reunião de quarta-feira, o comité decidiu manter o risco em amarelo, mas advertiu que "é provável a ocorrência de terramotos com mais intensidade".

O diretor da Área de Vigilância Vulcânica do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan), Luca D"Auria, adianta que "o mais provável é que o magma tenha encontrado o caminho até à superficie e é muito provavel que consiga chegar até ela".