Canção de protesto tocou "por erro" em vez de hino chinês em torneio de râguebi

O governo de Hong Kong exigiu uma investigação, esta segunda-feira, após uma música de protesto contra o regime de Pequim ter sido tocada em vez do hino nacional chinês, quando a equipa local de râguebi enfrentou a Coreia do Sul num torneio internacional.

Os organizadores da prova puseram a tocar nos alto-falantes uma versão da música "Glória a Hong Kong" enquanto as equipas se alinhavam no campo para a final masculina da "Asia Rugby Sevens Series" em Incheon, Coreia do Sul, no domingo.

A música foi escrita por um autor anónimo durante os protestos de 2019 e acabou por tornar-se um hino para o reprimido movimento pró-democracia.

Em comunicado, o governo de Hong Kong "deplora fortemente e rejeita" o uso de uma música associada a "protestos violentos" e ao movimento pró-independência de 2019, quando o hino nacional chinês "Marcha dos Voluntários" deveria ter sido tocado.

Também um porta-voz do governo indicou que o "organizador do torneio tem o dever de garantir que o hino nacional receba o respeito que merece", relata a agência de notícias France-Presse.

Um vídeo do incidente mostra como os jogadores tentaram não reagir à canção.

This is the clip when "Glory to Hong Kong," the protest anthem, was played at the Asian Rugby Seven Series in South Korea: https://t.co/o02abNBQ5y pic.twitter.com/kB8lr5i6CV - Kris Cheng (@krislc) November 13, 2022

Junius Ho, um deputado pró-China de Hong Kong, criticou os jogadores, dizendo no Facebook que eles "deixaram que humilhassem o país". Argumentou que, diante disso, "a única solução é dissolver a equipa de râguebi de Hong Kong".

A Associação Asiática de Râguebi alega que o incidente foi provocado por um "erro humano" e pediu desculpas aos governos de Hong Kong e da China.

Segundo a Associação Asiática da modalidade, após o jogo, que foi vencido por Hong Kong, o hino nacional chinês foi tocado. A União de Râguebi de Hong Kong afirmou que o técnico da equipa entregou o hino correto aos organizadores.