Cancelado congresso de telecomunicações em Barcelona devido ao coronavírus

Rita Neves Costa Hoje às 19:10, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa espanhola avança que Mobile World Congress de Barcelona foi cancelado devido à crise do coronavírus.

A associação GSMA ("Global System for Mobile Communications") decidiu esta quarta-feira cancelar o congresso de telecomunicações, que se realizaria entre os dias 24 e 27 de fevereiro, em Barcelona. A decisão foi o resultado de uma reunião de quase seis horas com 26 representantes de operadoras, esclarece o "El País".

Em comunicado, a organização explica o cancelamento do Mobile World Congress com a "preocupação global gerada pelo surto de coronavírus, à preocupação com viagens e outras circunstâncias".

Nos últimos dias, várias empresas tecnológicas como o Facebook, a Intel, a Sony e a Nokia cancelaram a presença na feira tecnológica, onde estavam previstos participarem mais de 100 mil pessoas. As consequências financeiras da não realização do congresso será elevado. O custo de todos os participantes para a organização ascendia aos 500 milhões de euros.

Pressionados pelas notícias e o declínio de convites, o Mobile World Congress estava a tomar medidas preventivas para evitar a propagação do coronavírus, como trocar os microfones dos intervenientes mais vezes e a sugestão de os participantes não se cumprimentarem com um aperto de mão.

No entanto, o número crescente de vítimas mortais e a preocupação ditaram o cancelamento de uma das maiores feiras tecnológicos do mundo.